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Mersin'de Komşular Arasındaki Tartışma Kanlı Sona Erdi

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Mersin'in Mut ilçesinde bir komşu, tartıştığı diğer komşusunu öldürdükten sonra intihar etti. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de komşuların tartışması kanlı bitti: 2 ölü

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman K. ile yan komşusu 2 çocuk babası Şükrü Çetin henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonrasında Süleyman K., Çetin'i tabanca ile vurduktan sonra kendini vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri çevre güvenliği alarak olay yerinde inceleme yaptı. Savcının da incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de Komşular Arasındaki Tartışma Kanlı Sona Erdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇETİN - 3.Sayfa
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