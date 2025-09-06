Haberler

Mersin'de Kıskançlık Krizi: Kadın Arkadaşını Vuran Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Kıskançlık Krizi: Kadın Arkadaşını Vuran Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı kadın arkadaşını öldüren şüpheli, intihara teşebbüs ettikten sonra tedavisinin ardından tutuklandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde 'kıskançlık' yüzünden yol kenarında tartıştığı kadın arkadaşını öldürüp, intihara teşebbüs eden şüpheli, tedavisi tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan acı olay kameraya saniye saniye yansımıştı.

Olay, 12 Ağustos'ta Mersin-Antalya D-400 karayolu Anamur ilçesi Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli olduğu öğrenilen şüpheli N.Ş., (40), başka bir araçtan inen kadın arkadaşı Songül P. (38) ile tartıştı. Çıkan tartışmada N.Ş. tüfekle önce kadını vurdu, ardından da aynı silahı çenesine dayayıp ateş etti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşam belirtisi bulunan çifti ambulans alarak ilk müdahaleyi yaptı. Kadın kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

24 gün sonra taburcu edilip tutuklandı

Ağır yaralanan N.Ş. ise önce ilçedeki özel bir hastaneye ardından da Mersin'e sevk edildi. Mersin'deki hastanede 24 günlük tedavisinin ardından hayatı tehlikeyi atlatıp taburcu oldu. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla taburcu işlemleri yapılan şüpheli, önceki gün polis tarafından gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli bugün Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kameraya yansımıştı

Öte yandan, olay anı ise kameraya saniye saniye yansımıştı. Görüntülerde siyah renkli bir araçtan inen kadının yanına kırmızı otomobilde bekleyen erkek arkadaşı gelerek önce tartıştı ardından da tüfekle Songül P.'yi sonra kendini vurması yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çifte zafer, çifte mutluluk! Millilerimiz parkede tarih yazdı

Çifte zafer, çifte mutluluk! Millilerimiz parkede tarih yazdı
Bakan Tekin: Dünyada imam hatip tarzında bir model yok

Bakan Tekin'den imam hatip çıkışı: Dünyada böyle bir model yok
Fiyatlar 36 kat artmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, AK Parti harekete geçti

Fiyatlar 36 kat artmıştı! Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasancan Kaya'nın Konuşanlar'dan kazanacağı dev ücret belli oldu

Yeni adresinde kazanacağı ücret dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.