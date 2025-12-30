Haberler

O anlar kamerada: Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosikletliye çarptı

O anlar kamerada: Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosikletliye çarptı
Güncelleme:
Mersin'in Mezitli ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, motosikletli kuryeye çarptı. Kazada kuryenin hafif yaralandığı bildirilirken, kaza anı başka bir aracın kamerasında görüntülendi.

Mersin'de kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosikletli kuryeye çarptı. O anlar başka bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde ışıklı kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen otomobil motosikletli kuryeye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı ise bir başka otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kırmızı ışıkta duran otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza yapan otomobilin hızla ışıktan geçerek kuryeye çarpma anı yer aldı. - MERSİN

