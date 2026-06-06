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Kırmızı bültenle aranan hükümlü havalimanında yakalandı

Kırmızı bültenle aranan hükümlü havalimanında yakalandı
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Mersin polisi, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen uçakta kırmızı bültenle aranan ve uyuşturucu suçlarından 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Mersin polisi, yurt dışından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular arasında bulunan ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve istihbari çalışmalar kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen E.B.G., hedef odaklı pasaport kontrolü ve detaylı incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada şahsın, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Şahsın ayrıca, Antalya Ağır Ceza İlamat Masasının iki ayrı dosyasından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile Adana Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından arandığı da tespit edildi.

Hakkında kesinleşmiş toplam 14 yıl 8 ay 13 gün hapis cezası ile 16 bin 660 lira adli para cezası da bulunan E.B.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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