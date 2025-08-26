Mersin'de Kaza Geçiren Polis Memuru Sümeyye Akhan Hayatını Kaybetti

Yıllık izne geldiği memleketi Mersin'de kaza geçirip hayatını kaybeden polis memuru Sümeyye Akhan son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada yaralanan uzman çavuş eşinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, Silifke ilçesine bağlı Kırobası Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Batman'da görev yapan Uzman Çavuş Yüksel Akhan ile polis memuru eşi Sümeyye Akhan'ın olduğu motosiklet savruldu. Kazada motosikletten savrulan Sümeyye Akhan, karşı yönden gelen pikapla çarpıştı. Yaralanan çift, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Polis memuru Sümeyye Akhan'ın naaşı ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi Esenbel Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniye defnedildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Sümeyye Akhan'ın Batman'ın Beşiri İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görev yaparken senelik iznini geçirmek için bulunduğu Mersin'de geçirdiği kaza sonucu vefat ettiği bildirilerek başsağlığı mesajı yayınlandı.

Öte yandan yaralı olan Yüksel Akhan'ın tedavisinin Mersin Şehir Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi. - MERSİN