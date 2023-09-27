Mersin'de kaybolan genç kız sağ olarak bulundu

Mersin'de koruma altında olduğu yurttan ayrılan 16 yaşındaki Elif Özarıkan, polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu sağ olarak bulundu. Özarıkan yeniden koruma altına alındı ve sağlık durumu iyi.

SAĞ OLARAK BULUNDU

Mersin'de koruma altında olduğu yurttan ayrıldıktan sonra 5 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Özarıkan, polis ve jandarma ekiplerinin sürdürdüğü çalışmayla sağ olarak bulundu. Ekipler Özarıkan'ı yeniden koruma altında bulunduğu yurda teslim etti. Özarıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Elif Özarıkan'ın dayısı Sezer Dadak, "Kızımız bulundu çok şükür. Emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.