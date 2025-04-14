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Mersin'de Kapkaç Yapan 2 Şüpheli Sabah Olmadan Yakalandı

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Mersin Mezitli'de kapkaç yöntemiyle çanta çalan iki şüpheli, polisin hızlı müdahalesiyle sabah olmadan yakalandı. Şüpheliler, çaldıkları çantadaki cep telefonu ve nakit parayla birlikte ele geçirildi.

Kapkaç anları kamerada: 2 şüpheli sabah olmadan yakalandı

MERSİN - Mersin'de kapkaç yöntemi ile çanta çalan 2 şüpheli polisin çalışmasıyla sabah olmadan yakalanırken, o anların da görüntüsü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde bir kadının çantası kapkaç yöntemi ile 2 şahıs tarafından çalındı. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hızlıca bölge bulunan 84 ayrı kamerayı tek tek inceledi. İnceleme sonrasında şüphelilerin F.K. ve A.P. olduğunu belirleyen polis, gece yarısı her iki şahsı da yakaladı. Yakalanan şüphelilerden çaldıkları çantada bulunan cep telefonu ve bin 420 TL para ele geçirildi.

Akşam kapkaç yapan sabah olmadan gece yakalanan 2 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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