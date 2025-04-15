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Mersin'de Kamyonet Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Mersin'de Kamyonet Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 83 yaşındaki İbrahim Çekme'ye kamyonet çarptı. Kaza yerinde yaşamını yitiren yaşlı adamın cenazesi otopsi için kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre kaza, Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 Karayolu'nun Antalya istikametinde meydana geldi. D.A. yönetimindeki 33 BJT43 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 83 yaşındaki İbrahim Çekme'ye çarptı. Çevredeki esnafların haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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