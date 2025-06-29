Mersin'de Kamyon Eve Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Kamyon Eve Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Toroslar ilçesindeki Fındıkpınarı Mahallesi'nde, yokuş aşağı sürüklenen bir kamyon yol kenarındaki bir eve çarparak devrildi. Kazada kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in bir kırsal mahallesinde kamyon yol kenarındaki eve çarpıp devrildi. Ev hasar görürken devrilen kamyonun sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Kaza, Toroslar ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi Beşgöz mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup Ç. idaresindeki 06 BG 4549 plakalı kamyon, yokuş aşağı giderken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki 2 katlı bir eve çarpan kamyon devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Evin bir kısmının yıkıldığı kaza yerinde jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze hastane morguna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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