Haberler

Bozyazı'da 'Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele' toplantısı

Bozyazı'da 'Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele' toplantısı
Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı ile Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, toplantıda alınacak tedbirler ve kurumlar arası iş birliği konularını ele aldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle ve Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı ile Bağımlılıkla Mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasıyla ilgili konularda görüşüldü. Kadına yönelik şiddetle mücadelede alınacak tedbirler, farkındalık çalışmaları ve mağdurlara yönelik destekler değerlendirildi. Bağımlılıkla mücadelede ise toplumun tüm kesimlerinin iş birliği içinde hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadelenin devletin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirterek, ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışması gerektiğini ifade etti.

Toplantılara kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - MERSİN

- MERSİN
