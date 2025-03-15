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Mersin'de KADES Bilgilendirme Çalışması

Mersin'de KADES Bilgilendirme Çalışması
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgi verdi ve uygulamanın önemine dikkat çekti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, Aile Yılı kapsamında Merkez Mahallesi pazar yerinde vatandaşlara ve esnafa yönelik KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, vatandaşlara KADES'in amacı, nasıl kullanılacağı ve acil durumlarda nasıl yardımcı olunacağı konusunda detaylı bilgiler verdi. Ayrıca, uygulamanın indirilmesi ve kullanımıyla ilgili broşürler dağıtılarak farkındalığın arttırılmasının sağlandığı belirtildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES'in önemine dikkat çekilirken Toplum Destekli Polislik ekiplerinin bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği aktarıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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