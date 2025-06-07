Mersin'de Kaçan Boğa Trafiği Karıştırdı, Küçükbaş Hayvan Denizde Telef Oldu

Mersin'de Kaçan Boğa Trafiği Karıştırdı, Küçükbaş Hayvan Denizde Telef Oldu
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Mersin'de Kurban Bayramı sırasında kaçan bir boğa, trafiği karıştırıp bir kişinin hafif yaralanmasına neden olurken, bir başka küçükbaş hayvan denize atlayarak telef oldu.

Kaçan boğa ortalığı bir birine kattı, diğeri ise denizde telef oldu

MERSİN - Mersin'de kaçan boğa trafiği karıştırıp, bir kişinin de hafif yaralanmasına neden oldu. Kaçan küçükbaş hayvan ise atladığı denizde telef oldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kesimler sürüyor. Mersin'de dün olduğu gibi bugünde kaçan kurbanlıklar dikkat çekti. Merkez Yenişehir İlçesi Fuat Morel Mahallesi'nde kurbanlık bir boğa kaçtı. Sahipleri yakalamak için peşine düşerken hayvan trafiğin yoğun oluğu yollara çıktı. Hayvanı yakalamak isteyenler hem araçla takip etti, hemde yaya olarak peşinden koştu. Kendini kovalayanlara yönelen hayvan zaman zaman korkuttu. Uzun uğraşlar sonucu yakalandığı aktarılan boğanın bir kişiyi de hafif yaraladağı belirtildi.

Öteyandan Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'nde ise küçükbaş bir kurbanlık hayvan kaçarak denize atladı. Bir süre denizde yüzdüğü belirtilen hayvanın daha sonra boğularak telef olduğu bildirildi. Telef olan hayvanı sahilde bulunan vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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