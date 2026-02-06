Kömür yüklü tırın dorsesinden binlerce kaçak ürün çıktı

Mersin'de polis ekiplerince durdurulan kömür yüklü tırın dorsesinde, kömürlerin arasına gizlenmiş binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine kömür yüklü bir tır durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki kömür yığınlarının arasına gizlenmiş vaziyette 550 elektronik sigara, bin 340 paket elektronik sigara kartuşu ile 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MERSİN