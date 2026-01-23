Haberler

Mersin'de 13 bin 500 kaçak makaron ele geçirildi

Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak sigara ticareti yapan bir şahsı yakalayarak ev ve iş yerinde gerçekleştirdiği aramada çok miktarda gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirdi.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, çok miktarda gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi.

Erdemli ilçesinde bir şahsın kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 13 bin 500 dolu makaron, 100 paket kaçak sigara ile 235 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

