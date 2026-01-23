Mersin'de 13 bin 500 kaçak makaron ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, çok miktarda gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi.

Erdemli ilçesinde bir şahsın kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 13 bin 500 dolu makaron, 100 paket kaçak sigara ile 235 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

