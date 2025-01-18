Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesi onaylayan kurulda iki bakan dikkat çekti

Dünyanın takip ettiği toplantıda iki bakan Netanyahu'ya karşı çıktı
Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Silivri'ye nakledilecek

Tutuklanan Rıza Akpolat'ın gönderileceği cezaevi belli oldu
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi

Mersin'de Kaçak Sigara Üretimi Yapılan Tesis Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, evlerini sigara dolum tesisine dönüştüren 3 şüpheliyi yakalayarak 220 bin adet makaron, 125 kilogram tütün ve 2 elektrikli makine ele geçirdi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada evlerini sigara dolum tesisine çeviren 3 şüpheli yakalandı, 220 bin adet makaron, 125 kilogram tütün ile 2 elektrikli doldurma makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir adreste kaçak olarak üretilen sigaraların bir iş yerinde satıldığını belirledi. Bunun üzerine Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üretim tesisi olarak gibi kullandığı evde 220 bin adet boş makaron, 5 bin adet dolu makaron, 125 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet elektrikli makaron doldurma makinesi ile 1 adet kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarma karakoluna götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi
img

Türkiye'de örneği yok! Gören şaşkına dönüyor
img

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem

Türkiye'den kopya çektiler! Komşuda savunmada yeni dönem
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi

Peygamberliğini ilan etmişti! Bu kez inanmayanlara seslendi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.