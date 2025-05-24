Mersin'de Kaçak Sigara Üretim Merkezi Lüyüz Oturdu

Mersin'de Kaçak Sigara Üretim Merkezi Lüyüz Oturdu
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Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara üretimi yapan 2 şahıs yakalandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 120 bin adet dolu makaron ve 140 kilogram bandrolsüz tütün bulundu.

Mersin'in Mut ilçesinde bir evi kaçak sigara üretim merkezi yapan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde kaçak sigara üreterek ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üretim merkezi haline getirilen evde ise 120 bin adet dolu makaron, 5 adet boş makaron, 140 kilogram bandrolsüz tütün, 25 adet sigara sarma makinesi, 4 adet dolum makinesi, 3 adet hava kompresörü ile 1 adet tütün kurutma makinesi ele geçirildi.

Göz altına alınan 2 şüphelinin adli işlemlerinin yapılması için, jandarma ekipleri tarafından götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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