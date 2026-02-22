Haberler

Mersin'de evinde kaçak sigara üretimi yapan şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de düzenlenen operasyonda kaçak sigara imalatı yapan 1 kişi yakalandı. Operasyonda on binlerce doldurulmuş sigara ile çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak sigara imalatı yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda on binlerce doldurulmuş sigara ile çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Bozyazı ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak amacıyla operasyon düzenlendi.

Adrese yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 sigara basma makinesi, 1 kompresör, 1 kızılötesi dereceli yerden ısıtma filmi, 57 bin 240 makarona basılmış sigara, 67 bin boş makaron, 17 bin 250 sigara sarma kağıdı, 4 bin 300 sigara filtresi, 15 bin 250 şeffaf sigara poşeti ile 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Haberler.com
