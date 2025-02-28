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Mersin'de Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Mersin'de Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan bir şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda dedektör, uzatma kablosu ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan bir şüpheliyi belirledi. Gerçekleştirilen operasyonla şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 dedektör, 5 metre uzatma kablosu, 1 av tüfeği ile çok sayıda kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli işlemleri için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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