Kaçak kazı yapan 2 şüpheli tarihi eserlerle yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakalarken, 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje de ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,kaçak kazı yapanlarla ilgili Mut ilçesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler operasyon ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 adet dedektör, 3 adet kazı aleti ve 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN