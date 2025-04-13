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Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Erdemli ilçesinde tarihi eser arama amacıyla kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Mersin'de define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli, ekiplerin yaptığı çalışmada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramalarda 3 detektör, 2 pointer cihazı, 5 manuel alan tarama çubuğu ile kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar ise işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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