Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Erdemli ilçesinde tarihi eser arama amacıyla kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Mersin'de define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli, ekiplerin yaptığı çalışmada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramalarda 3 detektör, 2 pointer cihazı, 5 manuel alan tarama çubuğu ile kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıslar ise işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa