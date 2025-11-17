Mersin'de Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede tarihi eser bulmak amacıyla kazma ve kürekle izinsiz kazı yapan şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 1 kürek, 1 kazma, 1 harita, 1 sikke ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı renk ve boyutlarda 85 obje ele geçirildi.

Ele geçirilen materyaller, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN