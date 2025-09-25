Mersin'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsı takibe aldu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 97 gram bonzai, 28 adet uyuşturucu hap, 2 şişe içerisinde A.M. maddesi, 4 gram metamfetamin, 9 gram kubar esrar, 2 cep telefonu, 1 tüfek, 47 fişek ve 24 adet sarma kağıdı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - MERSİN