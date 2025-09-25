Haberler

Mersin'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsı takibe aldu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 97 gram bonzai, 28 adet uyuşturucu hap, 2 şişe içerisinde A.M. maddesi, 4 gram metamfetamin, 9 gram kubar esrar, 2 cep telefonu, 1 tüfek, 47 fişek ve 24 adet sarma kağıdı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - MERSİN

