Mersin'de Jandarma Dronla Trafik Denetimi Yaparken Sürücülere Çikolata İkram Etti

Mersin'de Jandarma Dronla Trafik Denetimi Yaparken Sürücülere Çikolata İkram Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Kurban Bayramı nedeniyle jandarma ekipleri trafik kazalarının azalması için dronlu denetim uyguladı ve sürücülerin bayramını çikolata ikram ederek kutladı.

Mersin'de jandarma ekipleri kazaların en aza indirilmesi için dronlu uygulama yaparken, sürücülere de çikolata ikram edip bayramlarını kutladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Kurban Bayramı nedeniyle trafikte yoğun tedbirler alındı. Kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi için İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Otoyol Jandarması da denetimlerini yoğunlaştırdı. Şehir genelinde 161 ekip ve 367 personelle çalışma yapan jandarma dronla da trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit etmeye başladı. Sürücü ve yolculara çikolata ikram eden jandarma ekipleri, vatandaşların bayramını kutladı

Bayram tatili süresince uygulamaların yoğun olarak devam edeceği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

30 kilo gitti, kimse inanamadı! Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.