Mersin'de İzinsiz Pikniğe Ceza

Mersin'de İzinsiz Pikniğe Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ormanlık alana izinsiz giren 4 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesildi. Valilik, doğanın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Mersin'de piknik yapmak amacıyla ormanlık alana izinsiz giren 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanarak ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesi Kesecik Mahallesi'nde 24 Ağustos 2025 tarihinde piknik yapmak amacıyla ormanlık alana izinsiz giriş yapan 4 kişi belirlendi. Bölgeye giden ekipler, 4 şahıs hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kişilere idari ceza uygulandığı belirtilirken, doğanın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

Küslük bitti, 25 yıl sonra kahvaltı masasında buluştular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.