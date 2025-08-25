Mersin'de İzinsiz Pikniğe Ceza
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ormanlık alana izinsiz giren 4 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesildi. Valilik, doğanın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Mersin'de piknik yapmak amacıyla ormanlık alana izinsiz giren 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanarak ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesi Kesecik Mahallesi'nde 24 Ağustos 2025 tarihinde piknik yapmak amacıyla ormanlık alana izinsiz giriş yapan 4 kişi belirlendi. Bölgeye giden ekipler, 4 şahıs hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uyguladı.
Valilikten yapılan açıklamada, kişilere idari ceza uygulandığı belirtilirken, doğanın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa