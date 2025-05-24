Mersin'de İş Yerine Kurşunlama: 4 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de İş Yerine Kurşunlama: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de bir işyerinin kurşunlama anları güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı. Motosikletle gelen iki kasklı saldırganın iş yerini hedef aldığı olayda toplamda 8 şüpheli yakalandı.

İş yerini kurşunlama anları kamerada: 4 tutuklama

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada bir işyerinin kurşunlama olayı ile ilgili 4 şüpheli tutuklandı. Yakalanıp tutuklanan şüphelilerden 2'sinin motosikletle gelerek iş yerini kurşunlama anları ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli iş yerini kurşunladı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. E Ekiplerin çalışmasında şüpheliler belirlenerek kamera destekli fiziki ve teknik takip gerçekleştirildi. Daha sonra savcılık talimatıyla belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda olayı gerçekleştiren, yardım eden ve azmettirenin de aralarında olduğu 8 şüpheli yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden aralarında kurşunlama anları görüntülere yansıyanların olduğu 4 şüpheli tutuklandı. 4 şüphelinde de adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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