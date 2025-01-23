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Mersin'de İş Yerinde Yangın: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de İş Yerinde Yangın: Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Mut ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangında içeride uyuyan 19 yaşındaki Ömer Coşar yanarak hayatını kaybetti. Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı ve iş yerini sardı.

Mersin'in Mut ilçesinde bir iş yerinde sabaha karşı meydana gelen yangında, içeride uyuyan bir genç yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, Mut'un Pınarbaşı Mahallesi Ataışık Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan Ömer Coşar adlı genç yanarak hayatını kaybetti.

İş yerinin de küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Coşar'ın cenazesi ise önce Mut Devlet Hastanesine oradan da otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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