Mersin'de iki katlı evde çıkan yangın korkuttu

Mersin'in Mut ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İkinci katta çıkan yangını fark eden komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN