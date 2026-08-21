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Mersin'de İki İşletmede Tek Tırnaklı Eti Tespiti

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel taklit ve tağşiş listesinde Mersin'deki iki işletmenin ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi. Saray Yemekçilik'in kıyma kavurması ve Gözde Tantuni'nin et tantunisinde uygunsuzluk bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan taklit ve tağşiş listesinde, Mersin'de faaliyet gösteren iki işletmenin ürününde tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapılan ürünlere ilişkin listeyi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın 20 Ağustos 2026 tarihli güncel listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren iki işletme de yer aldı.

Listede yer alan bilgilere göre, Saray Yemekçilik İç-Feridun İnce tarafından satışa sunulan 'Kıyma Kavurma' ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi. Ürüne ilişkin tespit tarihinin 15 Haziran 2026 olduğu belirtildi.

Aynı ilçede faaliyet gösteren Gözde Tantuni-Rahime Şengül tarafından satışa sunulan 'Et Tantuni (Pişmiş Kırmızı Et)' ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Bu ürüne ilişkin tespitin ise 10 Haziran 2026 tarihinde yapıldığı kaydedildi.

Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı listede her iki işletmeye ilişkin uygunsuzluk 'Tek Tırnaklı Eti Tespiti' olarak yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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