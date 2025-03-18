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Mersin'de Horoz Dövüşü Operasyonu: Kumar ve Hayvan Hakları İhlali

Mersin'de Horoz Dövüşü Operasyonu: Kumar ve Hayvan Hakları İhlali
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Mersin'de yapılan operasyonda, horoz dövüşü için bahis oynatan iş yerine idari ceza uygulandı. 7 horoz muhafaza altına alındı.

Mersin'de horoz dövüşü üzerinden bahis oynatan iş yerine yapılan operasyonda, bahis oynayan ve oynatan kişilere idari para cezası uygulanırken, 7 horoz muhafaza altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleriyle birlikte, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, horoz dövüşü için ring kurulup, dövüştürülen hayvanlar üzerinden bahis oynatan iş yeri sahibi hakkında 'Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapılırken, iş yerinin kapatılması için ilgili kurumlarla bilgi verildi. Ayrıca kumar oynayan 8 şahsa toplam 73 bin 976 TL idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 7 horoz ise muhafaza altına alınarak Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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