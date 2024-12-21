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Mersin'de Hırsızlık Suçundan 27 Firari Yakalandı

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Mersin polisi, hırsızlık suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 firari şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyet Müdürü, halkın güvenliği için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Mersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari yakalandı

MERSİN - Mersin polisi, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan 27 firari şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan şahısları yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 27 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlem yapıldı.

Mersin Emniyeti Müdürlüğü'nün halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Mersin'de Hırsızlık Suçundan 27 Firari Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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