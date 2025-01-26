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Mersin'de Havalandırma Boşluğuna Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'de Havalandırma Boşluğuna Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde 3 katlı evin damındaki havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki Ali Arda Alagöz, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 21 Ocak'ta meydana geldi ve Alagöz, hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.

Mersin'de 3. katlı evin damındaki havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ocak tarihinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Ali Arda Alagöz, küçük kardeşi ile birlikte oynamak için çıktığı 3 katlı evlerinin damında, havalandırma boşluğunu fark edemeyerek zemin kata düştü. Durumu fark eden çocuğun ailesi 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Alagöz, alt kattaki dairenin kapısını kırarak eve giren itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı çocuk önce Toros Devlet Hastanesi'ne, oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Arda Alagöz, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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