Mersin'de 6 kişinin içinde olduğu araç devrildi

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın otomobile çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde içinde 6 kişinin olduğu hafif ticari araç önüne kıran otomobile çarpmamak isterken savrulup şarampole devrildi. O anların kameraya anbean yansıdığı kazada araçta bulunanlardan 3'ü yaralandı.

Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Camalan Mahallesi Güzeloluk mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki hafif ticari araçla giderken park etmek için önüne kıran otomobile çarpmamak için ani hareket yaptı. Sürücünün ani hareketiyle hafif ticari araç yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenler yardıma koşarken sağlık ve jandarma ekiplerine de bilgi verildi. 2'si çocuk 6 kişi araçtan çıkarılırken yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın yoldan çıkıp devrilme anı yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
