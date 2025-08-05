Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelindeki güvenlik çalışmaları değerlendirildi. Suç oranları, trafik denetimleri ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısında, il genelinde gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları masaya yatırıldı.

Mersin Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına; İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda; kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, suç oranlarındaki gelişmeler, alınan önlemler ve operasyonel faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda, 28 Temmuz- 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 707 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Trafik denetimlerinde 108 bini aşkın araç kontrol edildi

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan denetimlerde, 108 bin 17 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 13 bin 334 araç ve sürücüye yasal işlem uygulanırken, bin 75 araç trafikten men edildi. Ayrıca 537 ticari taksi denetime tabi tutuldu.

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor

'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında ise kent genelinde yapılan uygulamalarda 2 bin 344 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 11 yabancı uyruklu şahıs, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Vali Toros, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Mersin'de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Suç ve suçlularla mücadelemiz tavizsiz devam edecektir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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