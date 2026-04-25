Mersin'de günü birlik evlerle kiralık araçlar denetlendi: 381 bin TL ceza

Mersin'de konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarına yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde 7 işletmeye toplam 381 bin 171 TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Kimlik Belirleme Büro Amirliği ekiplerince, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, güvenlik ve sağlık açısından risk oluşturan unsurların önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanması, kayıt dışı ekonomi ve kaçak göçle mücadele kapsamında il genelinde denetim yapıldı. Toplam 47 ekip ve 136 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 386 günübirlik kiralanan ev ile 215 kiralık araç firması kontrol edildi. Denetimlerde 1 kiralık araç firmasına araçlarında GPRS bulundurmaması nedeniyle 180 bin 429 TL, 2 günübirlik konaklama tesisine anlık veri göndermemeleri nedeniyle 170 bin 874 TL, 4 günübirlik konaklama tesisine ise çalışan kimlik bildiriminde bulunmamaları nedeniyle 29 bin 868 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda 7 işletmeye 381 bin 171 TL idari para cezası kesilen uygulamaların süreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

500

Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
23 Nisan'da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

23 Nisan'da çekilen görüntü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım