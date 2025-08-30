Mersin'de Gezinti Amacıyla Açılan Tekne Alabora Oldu

Erdemli ilçesinde gezinti için denize açılan bir tekne alabora oldu. İçindeki 6 kişi, başka bir teknedeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve sağlık durumları iyi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gezinti amaçlı denize açılan tekne alabora oldu. Teknedeki 6 kişi, başka bir teknedeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Tırtar Mahallesi'ndeki marinanın karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gezinti için denize açılan içinde 6 kişinin olduğu küçük tekne alabora oldu. 6 kişi denizde mücadele verirken, olayı farkeden bölgedeki bir teknede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Denize düşen 6 kişi tek tek tekneye alınarak kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

