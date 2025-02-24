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Mersin'de Genç Kıza Tır Çarptı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Mersin'de Genç Kıza Tır Çarptı: O Anlar Güvenlik Kamerasında
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki T.T.'ye tır çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde aniden karşıya geçmek isteyen genç kıza tır çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Öğretmenevleri Mahallesi'nde D-400 Karayolunda meydana geldi. Mersin'den Adana istikametine giden tır, aniden yolun karşısına geçmek isteyen T.T.'ye (21) çarptı. Ağır yaralanan genç kız çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken o anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza tırın çarptığı anlar ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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