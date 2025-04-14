Mersin'de Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
Mersin'de jandarma ekipleri, fuhuş ve insan ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi tutukladı. Operasyonla birlikte 2 mağdur kadın kurtarıldı.
Mersin'de fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 2 tutuklama
MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin fuhuş ve insan ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda mağdur 2 kadın da kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti suçu işleyen 2 şüpheli şahıs tespit etti. Yapılan titiz takip ve araştırmalarla elde edilen deliller sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda mağdur 2 kadın da jandarma tarafından kurtarıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı.