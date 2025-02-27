İmralı sürecinde kritik gün: 4 merkeze çağrı yapılacak

İmralı sürecinde kritik gün: 4 merkeze çağrı yapılacak
Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı

Bakan Fidan duyurmuştu! Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor

Mersin'de Fuhuş Operasyonunda 2 Tutuklama ve 7.9 Milyon TL Ceza

Mersin'de Fuhuş Operasyonunda 2 Tutuklama ve 7.9 Milyon TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de polis ekiplerinin eş zamanlı denetimlerinde 2 işletmede fuhuş yaptıran 2 şüpheli tutuklandı, 7 milyon 950 bin TL ceza kesildi. 5 yabancı uyruklu şahıs fuhşa zorlanarak sınır dışı edilmek üzere görevlilere teslim edildi.

Mersin'de polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde 2 işletmede fuhuş yaptıran 2 şüpheli tutuklandı, 7 milyon 950 bin TL de ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, merkez ilçelerdeki spa, sauna, masaj salonu ve alkol sunumu yapan umuma açık iş yerlerinde SGK, defterdarlık ve Sağlık Müdürlüğü denetmenlerinin katılımıyla eş zamanlı uygulama yaptı. Denetimlerde 2 işletmede 5 yabancı uyruklu şahsa fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptıran 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest kaldı. Fuhşa zorlanan 5 yabancı uyruklu kişi de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzeri İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi. Uygulama genelinde ise paydaş kurumlarla birlikte usulsüzlüklere karşı toplamda 7 milyon 950 bin TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı
img

Oğlunun acısına daha fazla dayanamadı, balkonda kendini astı
img

Bildiğiniz Gülşen'i unutun! Makyajsız hali bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

Hollywood'un efsane aktörü, eşiyle birlikte ölü bulundu
Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem: Gizli geçitli VIP odalar
Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

Usta oyuncudan ekibe duygusal veda
Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi

Penaltının başına geçen milli futbolcumuz kabusu yaşadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.