Mersin Mut'ta fırtına çatıyı uçurdu

Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan fırtına bir binanın çatısını yola savurdu.

Olay, ilçeye bağlı Doğancı Mahallesi Mirza Bey Sokak cuma pazarı yanında meydana geldi. İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar sabaha kadar etkili oldu. Zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşanırken bir binanın çatısı uçarak yola savruldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Savrulan çatı nedeniyle trafik bir süre aksadı. Ekiplerin çalışmasıyla çatı parçaları yoldan kaldırıldı, ulaşım yeniden kontrollü bir şekilde sağlandı. - MERSİN