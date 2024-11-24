Mersin'de Fırtına: Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatında 1 Ölü, 5 Yaralı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde fırtına nedeniyle Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatı işçilerinin kaldığı ve bir kişinin öldüğü fırtınada yaralı sayısı 5'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Mersin'de etkili oldu. Fırtına nedeniyle Aydıncık ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS inşaatında çalışanların kaldığı Sipahili Mahallesindeki konteyner evlerin bazı çatıları uçtu. Çatıların uçması sonucu işçi kampında kalanlardan 24 yaşındaki Ahmet Çifci hayatını kaybetti. Çatı uçmalarından kaynaklı 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydıncık ve Silifke 'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Aynı bölgede fırtına nedeniyle devrilen 2 konteynerde ise 2 kişi yaralandı. 2 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MERSİN