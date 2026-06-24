Mersin'de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin yeri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı