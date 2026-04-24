Haberler

Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine vurarak ikiye bölündü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine vurarak ikiye bölündü. Diğer aracın da ağaca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında çamlık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 46 E 3246 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden M.B.Ş. yönetimindeki 33 EFS 69 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine vurdu. Otomobil ikiye bölünürken, direk de devrildi. Diğer araç ise yaklaşık 100 metre ileride refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkarılarak ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

İsmail Kuyugöz adlı vatandaş, diğer aracın makas atması sonucu otomobilin refüje çıkıp direğe çarparak ikiye bölündüğünün anlatıldığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan saldırı! Terör örgütü katliam yaptı, çok sayıda ölü var
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım