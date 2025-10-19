Haberler

Mersin'de Evde Yangın: Maddi Zarar, Can Kaybı Yok

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmamasına rağmen evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Cumhuriyet Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde bulunan bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde büyük çapta maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
