Mersin'de yabancı uyruklu kadın kocası tarafından öldürüldü

Mersin'de 27 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, kocası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili eşi gözaltına alındı ve çocuklar koruma altına alındı.

Mersin'de 2 çocuk annesi 27 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Daireden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Shaimas Abdi (27) isimli kadını yatak odasında sol göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının eşi Abdulmuti Abdi'yi (34) gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, olay günü çıkan tartışma sırasında eşini bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayda kullanılan bıçağın, zanlının yer göstermesiyle bulunarak el konulduğu bildirildi. Ayrıca şüphelinin olay sonrası yakındaki bir caminin çeşmesinde elindeki kanı yıkadığı tespit edildi.

Çocuklar koruma altına alındı

Öte yandan olay sırasında komşuda oldukları öğrenilen çiftin 2 küçük çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Çocukların ilgili kuruma teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
