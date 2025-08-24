Mersin'de Elektrik Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada kavşaktaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Cumhuriyet Konutları kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aytaç Aydın (41) yönetimindeki 01 AZP 368 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücü Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN