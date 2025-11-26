Haberler

Mersin'de Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan Şahıs Gözaltına Alındı

Mersin'de Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan Şahıs Gözaltına Alındı
Mersin'in Mut ilçesinde ehliyet sınavına elektronik düzenekle girmeye çalışan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Üzerinde cep telefonu ve mini kulaklık bulundu.

Mersin'in Mut ilçesinde ehliyet sınavına düzenekle giren şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı, üzerinden telefon ve mini kulaklık çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mut Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı'na bir şahsın elektronik kopya düzeneğiyle gireceği yönünde alınan bilgi üzerine çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada şahıs belirlendi. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda ekipler sınavın tamamlanmasının ardından şüpheli şahsı çıkışta gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada üst üste giydiği iki iç çamaşırı arasına gizlenmiş bir cep telefonu ile sol kulağına yerleştirilmiş mini kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli işlem başlatıldı. - MERSİN

