Haberler

Mersin otoyolunda dron destekli jandarma denetimi: 6 bin 230 TL ceza

Mersin otoyolunda dron destekli jandarma denetimi: 6 bin 230 TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı trafik denetiminde, 5 sürücüye toplam 6 bin 230 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama ve diğer kural ihlalleri kontrol edildi.

Mersin'de otoyolda görev yapan jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetimlerinde, havadan yapılan kontrollerle kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne toplam 6 bin 230 TL idari para cezası kesildi.

Trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyumunun artırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması hedefiyle Mersin İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri tarafından Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda yapılan denetimlerde, havadan drone ile gerçekleştirilen kontroller sonucunda trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne toplam 6 bin 230 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer trafik kural ihlalleri jandarma ekiplerince kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, yolcu taşıyan araç sürücüleri ile diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev