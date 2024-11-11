Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Dereye Düşen Şahıs Boğularak Hayatını Kaybetti

Mersin'de Dereye Düşen Şahıs Boğularak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Sini Çayı kenarında dinlenen Hasan Ali Ulaş dengesini kaybederek dereye düştü ve boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dereye düşen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki Sini Çayı kenarında dinlenen Hasan Ali Ulaş, dengesini kaybederek dereye düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

 Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü

Ev hapsi kararı ile serbest kalan Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler

 Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik

Serdar Ortaç, neden gözaltına alındığını açıkladı
Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı

Ünlü fenomen bahis operasyonunda tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir? Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır? 1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi, bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca... Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu? Uzak Şehir oyuncuları kim? Mezarlıkta duş alan kadın kim (Alanya)? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Çelik kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sergen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sergen Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Elif kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Çiçek kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sema kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sema Daşdemir kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.