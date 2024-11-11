Mersin'de Dereye Düşen Şahıs Boğularak Hayatını Kaybetti
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Sini Çayı kenarında dinlenen Hasan Ali Ulaş dengesini kaybederek dereye düştü ve boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde dereye düşen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki Sini Çayı kenarında dinlenen Hasan Ali Ulaş, dengesini kaybederek dereye düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN