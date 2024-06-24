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Mersin'de korkunç olay! Dede torunlarının gözü önünde başından vuruldu

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Mersin'de motosikletle torunlarını götüren bir dede, motosikletli bir şahıs tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Küçük çocuklar korkuyla yan taraftaki eve sığınırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mersin'de 2 torununu motosikletle götüren dede, motosikletli bir şahıs tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

TORUNLARININ YANINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Salih Şahin torunlarıyla motosiklette giderken bir başka motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kafasından tabanca ile vurulan Şahin motosikletle birlikte düşerken, küçük yaştaki torunları o anlarda şok yaşadı.

Mersin'de korkunç olay! Dede torunlarının gözü önünde başından vuruldu

ÇOCUKLAR KORKUYLA EVE SIĞINDI

Motosikletli şüpheli kaçarken, çocuklar ise bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şahin, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin'de korkunç olay! Dede torunlarının gözü önünde başından vuruldu

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırganın tabanca ile Şahin'e ateş ederek vurması ve motosikletin devrilmesi yer aldı. Görüntülere yaralı şahsın torunlarının olayın şoku ile yan tarafta bir eve kaçmaları da yansıdı. Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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