Mersin'de Dedesini ve Babaannesini Öldüren Torun Tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde dedesi ile babaannesini bıçakla öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde, "Öldürdüm bir sebebi yok" dediği öğrenildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dede Hüseyin (74) ile babaanne Gülüzar A. (70), 3 gün önce cezaevinden çıkan ve evlerinde kalan torunları Hüseyin A. (19) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası kaçan şüpheli Hüseyin A. polisin bir saatlik çalışmasıyla yakalandı. Emniyete götürülen Hüseyin A. bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemedeki ifadesinde "Öldürdüm bir sebebi yok" dediği öğrenilen şüpheli cezaevine giderken ise "Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN